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Григорьев Петр Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Каймакова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.09.1913

Сын: Григорьев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Григорьева Мария Петровна

Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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