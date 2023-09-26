Григорьев Петр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Артемий
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Каймакова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.09.1913
Сын: Григорьев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Григорьева Мария Петровна
Мать ребёнка: Григорьева Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно