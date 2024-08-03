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Чвилев Исай Сидорович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чвилев Сидор Маркович

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чвилева Ксения Зотовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чвилев Иван Исаевич

Мать ребёнка: Чвилева Ксения Зотовна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чвилева Марфа Исаевна

Мать ребёнка: Чвилева Ксения Зотовна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1855

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