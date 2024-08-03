Чвилев Исай Сидорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Чвилев Сидор Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чвилева Ксения Зотовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чвилев Иван Исаевич
Мать ребёнка: Чвилева Ксения Зотовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чвилева Марфа Исаевна
Мать ребёнка: Чвилева Ксения Зотовна
Смерть
1855