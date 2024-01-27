Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Богданов Bogdanoff Карпей Карней Karpey Karney Степанович

Мать: Богданова Дарья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 2 года записан как Дмитрий (почему то потом стал называться Данилой) живет с родителями, семьей дяди Якова 23 года и в семье дедушки Степана Дорофеевича 56 лет в Ново-Саратовке куда семья переехала ... Показать все
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Данилович

Мать ребёнка: Богданова ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Данилович

Мать ребёнка: Богданова ?

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Богданов Bogdanoff Алексей Данилович

Мать ребёнка: Богданова ?

Novo Salim, Kars, Russia
Смерть
Неизвестно
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