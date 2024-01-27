Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
1851
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 2 года записан как Дмитрий (почему то потом стал называться Данилой) живет с родителями, семьей дяди Якова 23 года и в семье дедушки Степана Дорофеевича 56 лет в Ново-Саратовке куда семья переехала ... Показать все
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Данилович
Мать ребёнка: Богданова ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Данилович
Мать ребёнка: Богданова ?
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Богданов Bogdanoff Алексей Данилович
Мать ребёнка: Богданова ?
Novo Salim, Kars, Russia
Смерть
Неизвестно