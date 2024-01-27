Богданова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1871
Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Данилович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Данилович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич
Рождение ребёнка
После 1890
Novo Salim, Kars, Russia
Смерть
Неизвестно