Богданова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова ?

Богданова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Богданов (bogdanoff) Яков Yakov Данилович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Данилович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Богданов Bogdanoff Алексей Данилович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Данила Danila Карпеевич

Novo Salim, Kars, Russia
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close