Кошкарева (Сорокина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарева (Сорокина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.01.1926

Дата смерти

04.04.1997

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926

Отец: Сорокин Василий Васильевич

Мать: Сорокина (Буторина) Мария Романовна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкарев Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкарев Иван Гаврилович

Смерть
04.04.1997
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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