Кошкарева (Сорокина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1926
Дата смерти04.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкарев Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1997
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область