Пестрецова (Кузовкина) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрецова (Кузовкина) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1932

Дата смерти

22.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932

Отец: Кузовкин Андрей

Мать: Кузовкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестрецов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестрецов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пестрецов Александр Михайлович

Дубровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1956

Сын: Пестрецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Пестрецов Александр Михайлович

Дубровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.05.2022

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