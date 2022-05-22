Пестрецова (Кузовкина) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1932
Дата смерти22.05.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1932
Отец: Кузовкин Андрей
Мать: Кузовкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестрецов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пестрецов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1956
Сын: Пестрецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Пестрецов Александр Михайлович
Смерть
22.05.2022