Пестрецов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1932
Дата смерти14.04.2022
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1932
Отец: Пестрецов Михаил Петрович
Мать: Пестрецова Любовь
Рождение ребёнка
09.07.1956
Сын: Пестрецов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пестрецова Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестрецов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Пестрецова Нина Андреевна
Смерть
14.04.2022