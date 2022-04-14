Пестрецов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестрецов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1932

Дата смерти

14.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1932

Отец: Пестрецов Михаил Петрович

Мать: Пестрецова Любовь

Рождение ребёнка
09.07.1956

Сын: Пестрецов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пестрецова Нина Андреевна

Дубровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрецова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестрецов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Пестрецова Нина Андреевна

Дубровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.04.2022
Дубровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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