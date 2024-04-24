Чупрова (Чупрова) Анастасия Иовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Чупрова) Анастасия Иовна

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1903

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чупров Иов Григорьевич

Мать: Чупрова Прасковья Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1920
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 885. Личный листок № 3, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупрова Анастасия Иововна, о... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чупров Павел Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1980

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