Чупрова (Чупрова) Анастасия Иовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чупров Иов Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 885. Личный листок № 3, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупрова Анастасия Иововна, о... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1980