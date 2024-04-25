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Чупров Иов Григорьевич

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

28.11.1876

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876

Отец: Чупров Григорий Иович

Мать: Чупрова Мария Филипповна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
1897
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Алексей Иович -хозяин, собственный двор, дом с железной крышей, 33 года ,его жена Анна Аникимовна, 25 лет, его сын Михаил, 4 года, его дочь Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чупров Александр Иович

Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чупрова (Чупрова) Анастасия Иовна

Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чупров Григорий Иович

Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1909

Сын: Чупров Алексей Иович

Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.03.1915

Дочь: Чупрова Клавдия Иовна

Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чупрова Прасковья Иовна

Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1920
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | Поселенчченский № 267. Чупров Иов Григорьевич, зырянин, имеет землю, 10 человек, в т.ч. муж- 5 женск- 5, | временно отсутст 4 муж, 4 женщ, | на зараб... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чупрова Анастасия-2 Иовна

Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1928

Сын: Чупров Кирилл Иович

Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Чупров Яков Иович

Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1948

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