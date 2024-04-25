Чупров Иов Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1876
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1876
Отец: Чупров Григорий Иович
Мать: Чупрова Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Алексей Иович -хозяин, собственный двор, дом с железной крышей, 33 года ,его жена Анна Аникимовна, 25 лет, его сын Михаил, 4 года, его дочь Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чупрова (Чупрова) Анастасия Иовна
Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чупров Алексей Иович
Мать ребёнка: Чупрова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1915
Дочь: Чупрова Клавдия Иовна
Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чупрова Прасковья Иовна
Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | Поселенчченский № 267. Чупров Иов Григорьевич, зырянин, имеет землю, 10 человек, в т.ч. муж- 5 женск- 5, | временно отсутст 4 муж, 4 женщ, | на зараб... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чупрова Анастасия-2 Иовна
Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1928
Сын: Чупров Кирилл Иович
Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Чупров Яков Иович
Мать ребёнка: Чупрова Александра Ивановна
Смерть
1948