Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ефимовна

Место рождения

п.Южный, Кореневский район, Курская область

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

20.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазуров Григорий Захарович

Отец ребёнка: Мазуров Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазуров Захар

Рождение ребёнка
08.03.1937

Дочь: Мазурова Раиса Захаровна

Отец ребёнка: Мазуров Захар

Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Мазурова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Мазуров Захар

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Мазуров Иван Захарович

Отец ребёнка: Мазуров Захар

Смерть
20.12.2003

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