Наталья Ефимовна
Место рожденияп.Южный, Кореневский район, Курская область
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти20.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазуров Григорий Захарович
Отец ребёнка: Мазуров Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазуров Захар
Рождение ребёнка
08.03.1937
Дочь: Мазурова Раиса Захаровна
Отец ребёнка: Мазуров Захар
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Мазурова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Мазуров Захар
Рождение ребёнка
27.01.1951
Отец ребёнка: Мазуров Захар
Смерть
20.12.2003