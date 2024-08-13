Мазуров Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазуров Григорий Захарович
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
08.03.1937
Дочь: Мазурова Раиса Захаровна
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.10.1948
Дочь: Мазурова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
27.01.1951
Мать ребёнка: Наталья Ефимовна
Смерть
Неизвестно