Мазуров Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуров Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазуров Григорий Захарович

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Дочь: Мазурова Раиса Захаровна

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.10.1948

Дочь: Мазурова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
27.01.1951

Сын: Мазуров Иван Захарович

Мать ребёнка: Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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