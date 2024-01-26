Лаврентьевна, Кондрашина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти15.10.1930
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кондрашин Лаврентий
Мать: Ненила
родилась в Саратове. Отец был грузчиком в порту, поднимал 11 пудов (около 166 кг)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашин Николай
Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашин Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашин Лука
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кондрашин Иван
Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Орлова (Кондрашина) Мария
Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай
Бракосочетание
1924
Муж: Кондрашин Лука
Смерть
15.10.1930