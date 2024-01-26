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Лаврентьевна, Кондрашина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

15.10.1930

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кондрашин Лаврентий

Мать: Ненила

родилась в Саратове. Отец был грузчиком в порту, поднимал 11 пудов (около 166 кг)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашин Николай

Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашин Лука

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кондрашин Иван

Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Орлова (Кондрашина) Мария

Отец ребёнка: Кондрашин Ермолай

Бракосочетание
1924

Муж: Кондрашин Лука

Смерть
15.10.1930

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