Кондрашин Лука
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1898
Дата смерти04.10.1976
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврентьевна, Кондрашина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Анненкова) Мария
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
11.10.1939
Дочь: (Кондрашина) Инна
Мать ребёнка: (Анненкова) Мария
Рождение ребёнка
11.07.1944
Дочь: (Кондрашина) Зоя
Мать ребёнка: (Анненкова) Мария
Смерть
04.10.1976
сердечный приступ