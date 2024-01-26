Кондрашин Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

04.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898

Отец: Кондрашин Александр

Мать: Кондрашина (Евсеева) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврентьевна, Кондрашина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анненкова) Мария

Бракосочетание
1924

Жена: Лаврентьевна, Кондрашина Евдокия

Рождение ребёнка
11.10.1939

Дочь: (Кондрашина) Инна

Мать ребёнка: (Анненкова) Мария

Рождение ребёнка
11.07.1944

Дочь: (Кондрашина) Зоя

Мать ребёнка: (Анненкова) Мария

Смерть
04.10.1976
сердечный приступ

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