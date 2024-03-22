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Snagge (Morgan) Maria Frances

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.09.1838

Дата смерти

24.09.1907

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1813 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1838

Отец: Morgan Edward (Dmitrij Dav.)

Мать: Morgan Mary Ann

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
13.12.1838
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
1891
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Snagge Sir William

Смерть
24.09.1907
Barnet, Middlesex, England
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