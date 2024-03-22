Snagge (Morgan) Maria Frances
Место рождения
Дата рождения15.09.1838
Дата смерти24.09.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1838
Отец: Morgan Edward (Dmitrij Dav.)
Мать: Morgan Mary Ann
Крещение
13.12.1838
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Snagge Sir William
Смерть
24.09.1907
Barnet, Middlesex, England