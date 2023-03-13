Гордеева Стефанида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Кузьма