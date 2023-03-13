Гордеева Стефанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Стефанида Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гордеевъ Кузьма

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Кузьма

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