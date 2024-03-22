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(Гордеева) Анисья
(Гордеева) Анисья
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Древо
Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Гордеевъ Кузьма
1757 г.р.
Мать
Гордеева Стефанида Степанова
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Гордеевъ Кузьма
Мать:
Гордеева Стефанида Степанова
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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