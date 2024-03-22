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(Гордеева) Анисья

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Гордеевъ Кузьма

Мать: Гордеева Стефанида Степанова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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