Кокузин Савватий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1829 ст.
Сын: Кокузин Терентий Саватеев
Мать ребёнка: Кокузина Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Кокузина Матрона Яковлева
Смерть
После 1850 ст.