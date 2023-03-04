Кокузин Савватий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокузин Савватий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокузина Матрона Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1829 ст.

Сын: Кокузин Терентий Саватеев

Мать ребёнка: Кокузина Матрона Яковлева

Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.

Сын: Кокузин Филипп Саватеев

Мать ребёнка: Кокузина Матрона Яковлева

Смерть
После 1850 ст.

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