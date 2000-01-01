Кокузина Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1829 ст.
Сын: Кокузин Терентий Саватеев
Отец ребёнка: Кокузин Савватий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Кокузин Савватий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1840