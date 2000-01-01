Кокузина Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокузина Матрона Яковлева

Кокузина Матрона Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1829 ст.

Сын: Кокузин Терентий Саватеев

Отец ребёнка: Кокузин Савватий Сергеевич

Рождение ребёнка
06.11.1840 ст.

Сын: Кокузин Филипп Саватеев

Отец ребёнка: Кокузин Савватий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокузин Савватий Сергеевич

Смерть
После 1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close