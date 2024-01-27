Решетникова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуликова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1919
Дочь: Решетникова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Решетников Иван
Смерть
Неизвестно