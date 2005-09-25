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Решетникова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1919

Дата смерти

25.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1919

Отец: Решетников Иван

Мать: Решетникова Федосья

Рождение ребёнка
15.08.1941

Сын: Брагин Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.10.1955

Дочь: Сливкина Брагина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Жердин Константив Петрович

Смерть
25.09.2005
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