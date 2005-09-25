Решетникова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1919
Дата смерти25.09.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1919
Отец: Решетников Иван
Мать: Решетникова Федосья
Рождение ребёнка
15.08.1941
Сын: Брагин Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.10.1955
Дочь: Сливкина Брагина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Жердин Константив Петрович
Смерть
25.09.2005