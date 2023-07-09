Крылов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кириллина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно