Крылов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кириллина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Крылова Александра Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Александра Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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