Крылова Александра Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кириллина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно