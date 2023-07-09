Крылова Александра Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Александра Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кириллина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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