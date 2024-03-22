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Большунов Петр Иванович

Место рождения

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большунов Иван

Мать: не указана

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большунов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большунов Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулокова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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