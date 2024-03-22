Большунов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Большунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большунов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулокова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно