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Пелагея Иванова

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1806

Дата смерти

20.01.1807

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1806

Отец: Иван Васильев

Мать: Дарья Степанова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.01.1807
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 20.01.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева дочь Пелагия 3х месяцев неизвестною болезнию, оная умершая погребена священником Васильем Стеф... Показать все
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