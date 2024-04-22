Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения06.10.1806
Дата смерти20.01.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1806
Отец: Иван Васильев
Мать: Дарья Степанова
МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1807
МК-1807 20.01.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева дочь Пелагия 3х месяцев неизвестною болезнию, оная умершая погребена священником Васильем Стеф... Показать все