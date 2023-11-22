Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1806
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно