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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1806

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

МК-1806 06.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Збунова у крестьянина Ивана Васильева жена Дарья Стефанова родила дочь Пелагию, которая крещена 7го же числа священником Иаковом Пет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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