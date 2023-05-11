Сайдаков Насибулла Адиятуллович
Место рожденияТюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Дата рождения13.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952
Отец: Сафиев Адиятулла
Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Рождение ребёнка
08.12.1970
Дочь: Нутфуллина Альбина Насибулловна
Мать ребёнка: Чалилова Гарифа Насуртдиновна
Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Бракосочетание
Неизвестно