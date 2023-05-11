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Сайдаков Насибулла Адиятуллович

Место рождения

Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль

Дата рождения

13.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952

Отец: Сафиев Адиятулла

Мать: Сайдакова Бибичамал Зариповна

Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Рождение ребёнка
08.12.1970

Дочь: Нутфуллина Альбина Насибулловна

Мать ребёнка: Чалилова Гарифа Насуртдиновна

Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалилова Гарифа Насуртдиновна

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