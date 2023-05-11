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Сайдакова Бибичамал Зариповна

Место рождения

Курганская область Шадринский район л.Кызылбаево

Дата рождения

02.08.1910

Дата смерти

09.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910

Отец: Абсалямов Зарип

Мать: Абсалямова Нафиса

Курганская область Шадринский район л.Кызылбаево
Рождение ребёнка
13.01.1952

Сын: Сайдаков Насибулла Адиятуллович

Отец ребёнка: Сафиев Адиятулла

Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Смерть
09.12.1994
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