Сайдакова Бибичамал Зариповна
Место рожденияКурганская область Шадринский район л.Кызылбаево
Дата рождения02.08.1910
Дата смерти09.12.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910
Отец: Абсалямов Зарип
Мать: Абсалямова Нафиса
Курганская область Шадринский район л.Кызылбаево
Рождение ребёнка
13.01.1952
Сын: Сайдаков Насибулла Адиятуллович
Отец ребёнка: Сафиев Адиятулла
Тюменская область Ялуторовский район д.Сингуль
Смерть
09.12.1994