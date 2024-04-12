Филиппова-Осипова (Иларионова) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова-Осипова (Иларионова) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.10.1814 ст.

Муж: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1814 ст.

Сын: Филиппов Петр Стефанович

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1816 ст.

Дочь: Филиппова Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1817 ст.

Дочь: Филиппова Мария Стефановна

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1818 ст.

Сын: Филиппов-Осипов Игнатий Стефанович

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1821 ст.

Дочь: Филиппова-Осипова Анисья Стефановна

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.

Сын: Филиппов-Осипов Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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