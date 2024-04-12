Филиппова-Осипова (Иларионова) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Бракосочетание
04.10.1814 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1814 ст.
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
06.03.1816 ст.
Дочь: Филиппова Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
28.03.1817 ст.
Дочь: Филиппова Мария Стефановна
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
17.12.1818 ст.
Сын: Филиппов-Осипов Игнатий Стефанович
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
01.01.1821 ст.
Дочь: Филиппова-Осипова Анисья Стефановна
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.
Сын: Филиппов-Осипов Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Филиппов Стефан Осипович (Иосифович)
Смерть
Неизвестно