Лебин Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебин Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

20.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: Лебин Алексей

Мать: Лёбина (Луканцова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.10.1980
Похороны
Неизвестно
Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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