Лебин Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти20.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: Лебин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.1980
Похороны
Неизвестно