Бычков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бычков Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бычков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бычкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бычкова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бычкова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бычков Аким Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бычков Василий Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Бычкова Мавра Ионовна
Смерть
1888