Бычкова (Градская) Мавра Ионовна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Градский Ион Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бычков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бычкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бычкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бычкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бычков Аким Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бычков Василий Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Мария Александровна
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович
Смерть
1888