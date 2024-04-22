Бычкова (Градская) Мавра Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Градская) Мавра Ионовна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Градский Ион Матвеевич

Мать: Градская Ирина Алексеевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бычков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бычкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бычкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бычкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бычков Аким Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бычков Василий Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Петрович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1888
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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