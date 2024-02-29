Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Вечеслав Владимирович

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
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