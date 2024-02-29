Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Вечеслав Владимирович
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно