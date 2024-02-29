Корнеев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Вечеслав Владимирович
Мать ребёнка: Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаина
Смерть
Неизвестно