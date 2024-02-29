Корнеев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеев Михаил Валерьянович

Мать: Корнеева Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Вечеслав Владимирович

Мать ребёнка: Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина

Смерть
Неизвестно
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