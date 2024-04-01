Галанина 1, Гусева 2 (Шестернина) Наталья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
06.12.1781
Сын: Галанин Егор Егоров
Отец ребёнка: Галанин Егор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Галанин Егор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно