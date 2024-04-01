Галанина 1, Гусева 2 (Шестернина) Наталья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанина 1, Гусева 2 (Шестернина) Наталья Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Шестернин Борис Отст. Казак Кр. Полуденной Иванов

Мать: Шестернина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1781

Сын: Галанин Егор Егоров

Отец ребёнка: Галанин Егор Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Галанин Андрей ? Егоров

Отец ребёнка: Галанин Егор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Василий Крепости Св. Петра Драгунский Сын Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанин Егор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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