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Галанин Егор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

23.11.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Галанин Михаил Отст. Драгун Р.Плосского

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1781

Сын: Галанин Егор Егоров

Мать ребёнка: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Галанин Андрей ? Егоров

Мать ребёнка: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова

Смерть
23.11.1781
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
22 года
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