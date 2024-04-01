Галанин Егор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти23.11.1781
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Галанин Михаил Отст. Драгун Р.Плосского
Рождение ребёнка
06.12.1781
Сын: Галанин Егор Егоров
Мать ребёнка: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Галанина 1, Гусева 2 Наталья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1781
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
22 года