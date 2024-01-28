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Груздева Марфа Григорьевна

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Груздев Яким Михайлович

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Груздев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Груздева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Груздева) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Груздева) Арина Михайловна

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.08.1786

Сын: Груздев Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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