Груздева Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Груздев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Груздева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Груздева) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Груздева) Арина Михайловна
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1786
Сын: Груздев Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Груздев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно