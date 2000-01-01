Лоскутова (Вершинина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1913
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
21.04.1914
Сын: Лоскутов Александр Павлович
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.02.1920
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно