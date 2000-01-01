Лоскутова (Вершинина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Вершинина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1913

Муж: Лоскутов Павел Васильевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
21.04.1914

Сын: Лоскутов Александр Павлович

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.02.1920

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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