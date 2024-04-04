Русинов Федот Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Русинов Григорий Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: не указана
Ташланова Ишимский дистрикт
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Русинова Авдотья Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Русинов Петр Федотов
Мать ребёнка: Русинова (Белых) Марфа Герасимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Денисова (Русинова) Степанида Федотова
Мать ребёнка: не указана