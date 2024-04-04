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Русинов Федот Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Русинов Григорий Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750

Сын: Русинов Максим Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Русинов Мосей Федотов

Мать ребёнка: не указана

Ташланова Ишимский дистрикт
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Русинов Еремей Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Русинова Авдотья Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Русинов Петр Федотов

Мать ребёнка: Русинова (Белых) Марфа Герасимова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Денисова (Русинова) Степанида Федотова

Мать ребёнка: не указана

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