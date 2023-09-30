Лепокурова (Русинова) Анна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепокурова (Русинова) Анна Федотова

Место рождения

Зырянская

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Русинов Федот Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова (Лепокурова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лепокуров Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лепокуров Егор Матвеев

Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов

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