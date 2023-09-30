Лепокурова (Русинова) Анна Федотова
Место рожденияЗырянская
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Русинов Федот Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова (Лепокурова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лепокуров Матвей Никонов