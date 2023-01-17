Иванова (Филатова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Филатова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

09.07.1806 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1800 ст.

Муж: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Иванов Василий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.01.1806

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворца Петра Филатова дочь Ксения.
Смерть
09.07.1806 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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