Иванова (Филатова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти09.07.1806 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1800 ст.
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Рождение ребёнка
15.01.1806
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Данилович
Восприемники: однодворца Петра Филатова дочь Ксения.
Смерть
09.07.1806 ст.