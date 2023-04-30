Самородова Ирина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамородова Ирина Титова

Самородова Ирина Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Самородов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Алексей Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close