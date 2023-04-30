Самородова Ирина Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самородов Ефим Алексеевич
Отец ребёнка: Самородов Алексей Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно