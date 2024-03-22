Самородов Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агрипина Алексеевна
Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самородов Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова Ирина Титова
Смерть
Неизвестно