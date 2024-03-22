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Самородов Алексей Осипович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агрипина Алексеевна

Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Самородов Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Самородова Ирина Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Ирина Титова

Смерть
Неизвестно
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