Udikas (Lehtmets) Hilda
Место рождения
Дата рождения20.08.1897 ст.
Дата смерти18.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tohver (Udikas) ?
Отец ребёнка: Udikas Johann
Бракосочетание
03.08.1919
Муж: Udikas Johann
Рождение ребёнка
02.08.1929
Дочь: Udikas Helju
Отец ребёнка: Udikas Johann
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Udikas Vaike
Отец ребёнка: Udikas Johann
Смерть
18.02.1971