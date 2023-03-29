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Udikas (Lehtmets) Hilda

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

20.08.1897 ст.

Дата смерти

18.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tohver (Udikas) ?

Отец ребёнка: Udikas Johann

Бракосочетание
03.08.1919

Муж: Udikas Johann

Рождение ребёнка
02.08.1929

Дочь: Udikas Helju

Отец ребёнка: Udikas Johann

Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Udikas Vaike

Отец ребёнка: Udikas Johann

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
18.02.1971
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

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