Udikas Johann
Место рождения
Дата рождения14.12.1891 ст.
Дата смерти07.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891 ст.
Отец: Udikas Jüri
Мать: Udikas (Bruus) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tohver (Udikas) ?
Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda
Бракосочетание
03.08.1919
Жена: Udikas (Lehtmets) Hilda
Рождение ребёнка
02.08.1929
Дочь: Udikas Helju
Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Udikas Vaike
Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda
Смерть
07.08.1971