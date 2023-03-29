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Udikas Johann

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

14.12.1891 ст.

Дата смерти

07.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891 ст.

Отец: Udikas Jüri

Мать: Udikas (Bruus) Anna

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tohver (Udikas) ?

Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda

Бракосочетание
03.08.1919

Жена: Udikas (Lehtmets) Hilda

Рождение ребёнка
02.08.1929

Дочь: Udikas Helju

Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda

Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Udikas Vaike

Мать ребёнка: Udikas (Lehtmets) Hilda

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
07.08.1971
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

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