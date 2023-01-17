Невмешкина Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1852 и 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Невмешкин Арефий Григорьевич
Отец ребёнка: Невмешкин Григорий (Невментьевич)
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1852 и 1857