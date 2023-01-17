Невмешкина Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмешкина Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1852 и 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Невмешкин Арефий Григорьевич

Отец ребёнка: Невмешкин Григорий (Невментьевич)

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмешкин Григорий (Невментьевич)

Смерть
Между 1852 и 1857
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