Невмешкин Григорий (Невментьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевмешкин Григорий (Невментьевич)

Невмешкин Григорий (Невментьевич)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Невмешкин Евментий (Невментий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Невмешкин Арефий Григорьевич

Мать ребёнка: Невмешкина Марфа Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмешкина Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close