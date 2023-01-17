Невмешкин Григорий (Невментьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Невмешкин Евментий (Невментий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Невмешкин Арефий Григорьевич
Мать ребёнка: Невмешкина Марфа Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно