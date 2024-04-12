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Фурсов Андрей Дмитриевич (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883

Отец: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Мать: Фурсова Анна Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Фурсова Мария Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1905

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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