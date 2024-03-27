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(Гуревич) Ревекка

Место рождения

г. Жлобин, Могилевская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуревич Леонтий

Мать: Гуревич Рахиль

г. Жлобин, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

г. Ленинград, РСФСР
Смерть
Неизвестно
г. Ленинград, РСФСР
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