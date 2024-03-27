(Гуревич) Ревекка
Место рожденияг. Жлобин, Могилевская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуревич Леонтий
Мать: Гуревич Рахиль
г. Жлобин, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
г. Ленинград, РСФСР
Смерть
Неизвестно
г. Ленинград, РСФСР