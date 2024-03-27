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Гуревич Леонтий

Место рождения

г. Могилевск, Уезд Рогачевский

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гуревич Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гуревич) Ревекка

Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич (Болембах) Рахиль

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Гуревич Абрам

Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гуревич Семен

Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль

Ранение
02.09.1914
Мария́мполе (лит. Marijampolė) — город на юго-западе Литвы, седьмой по количеству жителей; административный центр Мариямпольского уезда и Мариямпольского самоуправления. Центр литовского региона Сувал... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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