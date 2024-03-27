Гуревич Леонтий
Место рожденияг. Могилевск, Уезд Рогачевский
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гуревич Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гуревич) Ревекка
Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1904
Сын: Гуревич Абрам
Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гуревич Семен
Мать ребёнка: Гуревич (Болембах) Рахиль
Ранение
02.09.1914
Мария́мполе (лит. Marijampolė) — город на юго-западе Литвы, седьмой по количеству жителей; административный центр Мариямпольского уезда и Мариямпольского самоуправления. Центр литовского региона Сувал... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне