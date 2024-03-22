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Халевин Иван Евтеев

Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1823

Отец: Халевин Евтей Ксенофонтов

Мать: Халевина Евфима Васильева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Халевин Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Халевин Аверьян Иванов

Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Аграфена Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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