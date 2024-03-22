Халевин Иван Евтеев
Место рождения
Дата рождения21.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1823
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Халевин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Халевина Аграфена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно